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Допомогу з безробіття
отримують 20 тисяч киян

Допомогу з безробіття отримують 20 тисяч киян
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 00:03

Re: Допомогу з безробіття отримують 20 тисяч киян

Службу занятости в том качестве, что она есть нужно давно разогнать. Бездельники и взяточники.
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