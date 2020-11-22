Допомогу з безробіття отримують 20 тисяч киян

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Амвросий написав:недавно в новостях было, ктото из госчиновников уволился получил чтото около 700 тысяч грн и возобновился на работе.
Не "кто-то из госчиновников", а
16.11.2020 Муж генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой Денис Колесник уволился из Департамента киберполиции, получил компенсацию и снова устроился на прежнее место. ... Сумма компенсации за полтора года работы на должности заместителя начальника департамента при увольнении составила 750 тысяч гривен.
Отмечается, что в эту сумму вошла разовая помощь при увольнении – 608 тысяч гривен, компенсация за неиспользованный отпуск и премии – 103 тысячи – и помощь на оздоровление – 60 тысяч.