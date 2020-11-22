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Допомогу з безробіття
отримують 20 тисяч киян

Допомогу з безробіття отримують 20 тисяч киян
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 00:03

Re: Допомогу з безробіття отримують 20 тисяч киян

Службу занятости в том качестве, что она есть нужно давно разогнать. Бездельники и взяточники.
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 02:56

Re: Допомогу з безробіття отримують 20 тисяч киян

  Амвросий написав:недавно в новостях было, ктото из госчиновников уволился получил чтото около 700 тысяч грн и возобновился на работе.

Не "кто-то из госчиновников", а
16.11.2020
Муж генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой Денис Колесник уволился из Департамента киберполиции, получил компенсацию и снова устроился на прежнее место.
...
Сумма компенсации за полтора года работы на должности заместителя начальника департамента при увольнении составила 750 тысяч гривен.

Отмечается, что в эту сумму вошла разовая помощь при увольнении – 608 тысяч гривен, компенсация за неиспользованный отпуск и премии – 103 тысячи – и помощь на оздоровление – 60 тысяч.

https://plus.obozrevatel.com/crime/muzh ... -video.htm
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