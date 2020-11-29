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Гороховський озвучив можливу вартість продажу проєкту...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 30 лис, 2020 20:38
Пропонуємо до обговорення:
monobank як банк і технологічна компанія може коштувати близько 8−10 його капіталів, якщо власники вирішать продати проєкт.
Дивися повний текст Гороховський озвучив можливу вартість продажу проєкту monobank
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Додано: Пон 30 лис, 2020 20:38
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