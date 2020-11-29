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Гороховський озвучив можливу
вартість продажу проєкту...

Гороховський озвучив можливу вартість продажу проєкту...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 20:38

Гороховський озвучив можливу вартість продажу проєкту...

Пропонуємо до обговорення:
monobank як банк і технологічна компанія може коштувати близько 8−10 його капіталів, якщо власники вирішать продати проєкт.

Дивися повний текст Гороховський озвучив можливу вартість продажу проєкту monobank.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 07:13

Если такое и случится, то клиенты могут разбежаться, так как это все же проект и неизвестно чего ждать от новой команды. В данный момент есть определённая уверенность и устойчивость, но в Украине это все временно.
asdrud2016
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 10:52

  asdrud2016 написав:Если такое и случится, то клиенты могут разбежаться, так как это все же проект и неизвестно чего ждать от новой команды. В данный момент есть определённая уверенность и устойчивость, но в Украине это все временно.

Из Привета никто не разбежался -- чем тут ситуация сильно отличается?
_hunter
 
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