monobank як банк і технологічна компанія може коштувати близько 8−10 його капіталів, якщо власники вирішать продати проєкт.
Дивися повний текст Гороховський озвучив можливу вартість продажу проєкту monobank.
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Додано: Пон 30 лис, 2020 20:38
Гороховський озвучив можливу вартість продажу проєкту...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Гороховський озвучив можливу вартість продажу проєкту monobank.
Додано: Вів 01 гру, 2020 07:13
Если такое и случится, то клиенты могут разбежаться, так как это все же проект и неизвестно чего ждать от новой команды. В данный момент есть определённая уверенность и устойчивость, но в Украине это все временно.
Додано: Вів 01 гру, 2020 10:52
Из Привета никто не разбежался -- чем тут ситуация сильно отличается?
Додано: Вів 01 гру, 2020 13:26
_hunter
Тем, что негативные отзывы доходят до абсурда и их много как дождинок в дожде.
Додано: Вів 01 гру, 2020 15:44
_hunter если вместе с коллективом купит Аваль или аналогичный устойчивый банк то не разбежаться. Если выкупит сам юниверсал то не факт :-)
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