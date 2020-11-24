Харківський тракторний завод підготував відеоролик, в якому відображені нововведення, реалізовані конструкторами та інженерами заводу в 2020 році.
Дивися повний текст ХТЗ розповів про нововведення в своїх тракторах (відео).
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Додано: Вів 01 гру, 2020 06:02
ХТЗ розповів про нововведення в своїх тракторах (відео)
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Дивися повний текст ХТЗ розповів про нововведення в своїх тракторах (відео).
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