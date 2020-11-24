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ХТЗ розповів про нововведення
в своїх тракторах (відео)

ХТЗ розповів про нововведення в своїх тракторах (відео)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 06:02

ХТЗ розповів про нововведення в своїх тракторах (відео)

Пропонуємо до обговорення:
Харківський тракторний завод підготував відеоролик, в якому відображені нововведення, реалізовані конструкторами та інженерами заводу в 2020 році.

Дивися повний текст ХТЗ розповів про нововведення в своїх тракторах (відео).
R2
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А дэ шморгалка?
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