RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Радник президента назвав умови,
за яких Україна отримає...

Радник президента назвав умови, за яких Україна отримає...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 09:29

Радник президента назвав умови, за яких Україна отримає...

Пропонуємо до обговорення:
Україна отримає онлайн-місію МВФ, щойно буде вирішене питання ухвалення держбюджету на 2021 рік, а також виходу з конституційної кризи.

Дивися повний текст Радник президента назвав умови, за яких Україна отримає транш від МВФ.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 91456
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 09:29

Напоминает валютную ипотеку перед кризисом 2008-го года.
Раздавали всем и без всяких там условий, чтобы потом поиметь имуществом от тех кто не смог заплатить.
p_a_l
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3250
З нами з: 15.02.11
Подякував: 37 раз.
Подякували: 645 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 15 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Гетманцев назвав головні міфи про касові апарати для ФОПів
R2 » Нед 29 лис, 2020 17:01
2 276
Переглянути останнє повідомлення
Пон 30 лис, 2020 12:01
ae3502
МВС отримає камери автофіксації порушень ПДР з новими... 1, 2
R2 » Сер 25 лис, 2020 21:27
10 760
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 27 лис, 2020 19:27
pavilion_dv
Рожкова пояснила, чому Україна не отримає грошей МВФ у...
R2 » Чет 26 лис, 2020 21:09
3 312
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 27 лис, 2020 16:25
Rainbow

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (17722)
01.12.2020 09:50
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.