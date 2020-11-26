Україна отримає онлайн-місію МВФ, щойно буде вирішене питання ухвалення держбюджету на 2021 рік, а також виходу з конституційної кризи.
Дивися повний текст Радник президента назвав умови, за яких Україна отримає транш від МВФ.
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Додано: Вів 01 гру, 2020 09:29
Радник президента назвав умови, за яких Україна отримає...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Радник президента назвав умови, за яких Україна отримає транш від МВФ.
Додано: Вів 01 гру, 2020 09:29
Напоминает валютную ипотеку перед кризисом 2008-го года.
Раздавали всем и без всяких там условий, чтобы потом поиметь имуществом от тех кто не смог заплатить.
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