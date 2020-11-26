Радник президента назвав умови, за яких Україна отримає...

Додано: Вів 01 гру, 2020 15:32

При чём не просто "разворуют", а физически эти деньги не будут заведены в страну.

И наоборот Законопроект № 4441 от Зелёной власти будет звучать:

Что чиновник укравший меньше одного миллиона гривень не подлежит уголовному преследованию.

Когда в Уголовном Кодексе Украины звучит 800грн - украл на 800грн в тюрьму.

- А тут и тюрьмы частные уже заготовили Кто в Козине, кто на Мальдивах, кто в Марбелье,.....

- А говорят живём плохо! Европе такое не снилось!

Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.