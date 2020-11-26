Україна отримає онлайн-місію МВФ, щойно буде вирішене питання ухвалення держбюджету на 2021 рік, а також виходу з конституційної кризи.
Дивися повний текст Радник президента назвав умови, за яких Україна отримає транш від МВФ.
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Додано: Вів 01 гру, 2020 09:29
Радник президента назвав умови, за яких Україна отримає...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Радник президента назвав умови, за яких Україна отримає транш від МВФ.
Додано: Вів 01 гру, 2020 09:29
Напоминает валютную ипотеку перед кризисом 2008-го года.
Раздавали всем и без всяких там условий, чтобы потом поиметь имуществом от тех кто не смог заплатить.
Додано: Вів 01 гру, 2020 10:00
Додано: Вів 01 гру, 2020 12:48
Пока есть 25 млрд нужно как овощ не более 200 долл в руки терпилам и может до след выборов доживут))
Додано: Вів 01 гру, 2020 15:32
Re: Радник президента назвав умови, за яких Україна отримає.
При чём не просто "разворуют", а физически эти деньги не будут заведены в страну.
И наоборот Законопроект № 4441 от Зелёной власти будет звучать:
Что чиновник укравший меньше одного миллиона гривень не подлежит уголовному преследованию.
Когда в Уголовном Кодексе Украины звучит 800грн - украл на 800грн в тюрьму.
- А тут и тюрьмы частные уже заготовили Кто в Козине, кто на Мальдивах, кто в Марбелье,.....
- А говорят живём плохо! Европе такое не снилось!
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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