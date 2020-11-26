Питання підвищення тарифів на електроенергію для населення давно назріло, а озвучена Міненерго ідея їх перегляду правильна і очікувана.
Дивися повний текст Підвищення тарифів на електроенергію для населення давно назріло - аналітик Dragon Capital.
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Додано: Вів 01 гру, 2020 10:18
Підвищення тарифів на електроенергію для населення давно...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Підвищення тарифів на електроенергію для населення давно назріло - аналітик Dragon Capital.
Додано: Вів 01 гру, 2020 10:19
Самые высокие в Европе тарифы надо повышать.А может нужно менять менеджеров в государстве.
Додано: Вів 01 гру, 2020 10:48
В Украине самая высокая цена на электроэнергию в Европе
В Украине второй квартал подряд самая высокая цена на электроэнергию в Европе. Об этом говорится в отчете Европейской комиссии о ситуации на европейских энергорынках.
Из документа следует, что во втором квартале 2020-го самые высокие цены на электроэнергию в Европе наблюдались в торговой зоне Бурштынский энергоостров (БуОС,50,4 евро/МВт-ч), в польской энергетической системе (40,1 евро/МВт-ч) и в Объединенной энергетической системе Украины (ОЭС, 40 евро/МВт-ч).
Самые низкие цены на электроэнергию зафиксировали в Норвегии и Швеции, где из-за карантинных ограничений и большой генерации на гидроэлектростанциях один МВт-ч стоил от 4,8 до 12,3 евро.
За ними идут Франция (18 евро/МВт-ч), Бельгия (18,6 евро), Швейцария (19,9 евро), Дания (20,3 евро) и Германия (20,3 евро).
И карта, чем темнее область, тем дороже электроэнергия:
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