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Підвищення тарифів на електроенергію
для населення давно...

Підвищення тарифів на електроенергію для населення давно...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 10:18

Підвищення тарифів на електроенергію для населення давно...

Пропонуємо до обговорення:
Питання підвищення тарифів на електроенергію для населення давно назріло, а озвучена Міненерго ідея їх перегляду правильна і очікувана.

Дивися повний текст Підвищення тарифів на електроенергію для населення давно назріло - аналітик Dragon Capital.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 10:19

Самые высокие в Европе тарифы надо повышать.А может нужно менять менеджеров в государстве.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 10:48

В Украине самая высокая цена на электроэнергию в Европе

В Украине второй квартал подряд самая высокая цена на электроэнергию в Европе. Об этом говорится в отчете Европейской комиссии о ситуации на европейских энергорынках.

Из документа следует, что во втором квартале 2020-го самые высокие цены на электроэнергию в Европе наблюдались в торговой зоне Бурштынский энергоостров (БуОС,50,4 евро/МВт-ч), в польской энергетической системе (40,1 евро/МВт-ч) и в Объединенной энергетической системе Украины (ОЭС, 40 евро/МВт-ч).

Самые низкие цены на электроэнергию зафиксировали в Норвегии и Швеции, где из-за карантинных ограничений и большой генерации на гидроэлектростанциях один МВт-ч стоил от 4,8 до 12,3 евро.

За ними идут Франция (18 евро/МВт-ч), Бельгия (18,6 евро), Швейцария (19,9 евро), Дания (20,3 евро) и Германия (20,3 евро).

И карта, чем темнее область, тем дороже электроэнергия:

Зображення

https://biz.liga.net/ekonomika/tek/novo ... -otchet-ek
Амвросий
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