|
|
В Україні зростає заборгованість із зарплат: яким...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 01 гру, 2020 10:52
Пропонуємо до обговорення:
Станом на 1 листопада 2020 року заборгованість з виплати заробітної плати збільшилася на 6,5% в порівнянні з 1 жовтня до 3 791,687 млн гривень.
Дивися повний текст В Україні зростає заборгованість із зарплат: яким областям заборгували найбільше
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 91459
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 135 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Вів 01 гру, 2020 10:52
І якого дідька?
-
0mage0
-
-
- Повідомлень: 2302
- З нами з: 17.03.14
- Подякував: 51 раз.
- Подякували: 391 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1
|21
|
Вів 01 гру, 2020 11:15
tvd4
|
|1
|137
|
|
|1
|140
|