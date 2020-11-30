В середньому ціни зростуть на 80%.
Дивися повний текст В Україні підвищать абонплату на газ: скільки платитимемо - ЗМІ.
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Додано: Вів 01 гру, 2020 11:15
В Україні підвищать абонплату на газ: скільки...
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Дивися повний текст В Україні підвищать абонплату на газ: скільки платитимемо - ЗМІ.
Додано: Вів 01 гру, 2020 11:15
Чем больше аппетиты газовщиков, тем больше я пользуюсь другими видами топлива. Раньше было потребление 2500 куб в год, сейчас 250куб. Цена метана с транспортировкой уже почти как сжиженного газа. Электроотопление пока очень выгодно.
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