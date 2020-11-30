RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В Україні підвищать
абонплату на газ: скільки...

В Україні підвищать абонплату на газ: скільки...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 11:15

В Україні підвищать абонплату на газ: скільки...

Пропонуємо до обговорення:
В середньому ціни зростуть на 80%.

Дивися повний текст В Україні підвищать абонплату на газ: скільки платитимемо - ЗМІ.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 91459
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 11:15

Чем больше аппетиты газовщиков, тем больше я пользуюсь другими видами топлива. Раньше было потребление 2500 куб в год, сейчас 250куб. Цена метана с транспортировкой уже почти как сжиженного газа. Электроотопление пока очень выгодно.
tvd4
Аватар користувача
 
Повідомлень: 47
З нами з: 04.04.18
Подякував: 17 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: lapay і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Кому підвищать пенсії в 2021 році: як докупити стаж
R2 » Пон 30 лис, 2020 00:57
3 337
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 гру, 2020 10:57
_hunter
В Україні зростає заборгованість із зарплат: яким...
R2 » Вів 01 гру, 2020 10:52
1 35
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 гру, 2020 10:52
0mage0
В Україні почалися продажі китайського кросовера FAW X80...
R2 » Пон 30 лис, 2020 21:52
1 137
Переглянути останнє повідомлення
Пон 30 лис, 2020 21:53
Ромасик

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Укргазбанк (64)
01.12.2020 11:23
Юнекс Банк (2451)
01.12.2020 11:21
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.