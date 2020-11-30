Має бути залізне правило: ти сплатив податки – держава тобі допомагає.
Дивися повний текст ФОПи, які не сплатили 8 тисяч грн податків, не мають права на \"коронавірусну\" допомогу - Третьякова.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 01 гру, 2020 12:09
ФОПи, які не сплатили 8 тисяч грн податків, не мають...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст ФОПи, які не сплатили 8 тисяч грн податків, не мають права на \"коронавірусну\" допомогу - Третьякова.
Додано: Вів 01 гру, 2020 12:34
Не, не проще!!! Проще поднять еще цены на газ, свет ну и т. д. по цепочке.
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