Має бути залізне правило: ти сплатив податки – держава тобі допомагає.
Дивися повний текст ФОПи, які не сплатили 8 тисяч грн податків, не мають права на \"коронавірусну\" допомогу - Третьякова.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 01 гру, 2020 12:09
ФОПи, які не сплатили 8 тисяч грн податків, не мають...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст ФОПи, які не сплатили 8 тисяч грн податків, не мають права на \"коронавірусну\" допомогу - Третьякова.
Додано: Вів 01 гру, 2020 12:34
Не, не проще!!! Проще поднять еще цены на газ, свет ну и т. д. по цепочке.
Додано: Вів 01 гру, 2020 13:15
Додано: Вів 01 гру, 2020 13:36
А нахера платить налоги, если государство может помочь только тем, что я недавно заплатил ему? Зачем вообще нужно такое государство? Я и сам могу помочь себе своими деньгами и никому ничего не платить, заплатить себе.
Додано: Вів 01 гру, 2020 13:44
Когда так начинает думать большинство, оно начинает отдавать намного больше бандитам, радуясь что вообще выжило. Потому что у государства нет источника средств к существованию, кроме налогов. Но налоги это не только безопасность, это еще и возможность не видеть вокруг тотальную разруху и нищету. Жаль, у нашего государства эффективность очень низкая... Но с этим нужно бороться иными способами, чем неуплата налогов
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