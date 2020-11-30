ФОПи, які не сплатили 8 тисяч грн податків, не мають...

Додано: Вів 01 гру, 2020 15:26

Astacus написав: eduard_k написав: А нахера платить налоги, если государство может помочь только тем, что я недавно заплатил ему? Зачем вообще нужно такое государство? Я и сам могу помочь себе своими деньгами и никому ничего не платить, заплатить себе. А нахера платить налоги, если государство может помочь только тем, что я недавно заплатил ему? Зачем вообще нужно такое государство? Я и сам могу помочь себе своими деньгами и никому ничего не платить, заплатить себе.

Когда так начинает думать большинство, оно начинает отдавать намного больше бандитам, радуясь что вообще выжило. Потому что у государства нет источника средств к существованию, кроме налогов. Но налоги это не только безопасность, это еще и возможность не видеть вокруг тотальную разруху и нищету. Жаль, у нашего государства эффективность очень низкая... Но с этим нужно бороться иными способами, чем неуплата налогов Когда так начинает думать большинство, оно начинает отдавать намного больше бандитам, радуясь что вообще выжило. Потому что у государства нет источника средств к существованию, кроме налогов. Но налоги это не только безопасность, это еще и возможность не видеть вокруг тотальную разруху и нищету. Жаль, у нашего государства эффективность очень низкая... Но с этим нужно бороться иными способами, чем неуплата налогов

Чтобы защититься от бандитов достаточно иметь правоохранительные органы и суды.Для чего нам министерство социальной политики, если нет социальной политики? Для чего нам целое министерство для ветеранов? Почему нет министерства для продавцов? Для чего мы платим налоги за бесплатную медицину, если бесплатной медицины нет? Для чего нам министерство образования, если они не делают ничего, кроме как заставляют детей забыть свой родной язык? Для чего нам президент, если он умеет только идиотские видосы для инсты записывать? Для чего на тысячи убыточных гос. предприятий, которые мы 30 лет содержим за наши налоги? Для чего нам 450 бестолковых депутатов ВР, если каждый из них занят своим бизнесом во власти? Для чего мы оплачиваем зеленый тариф станциям Ахметова? Это всё наши налоги. Мы могли бы платить в разы меньше и расти быстрее, если избавились бы от этого государства.Государство обворовыет нас, отбирая 45% со стоимости всех товаров (фискальный процент ВВП) и только обещает дать, только некоторым, совсем чуть чуть и при соблюдении определенных условий. Это ярмо на шее, а не государство. Они финансируют свои клиники в Феофании, кортежи, служебные квартиры, сотни тысяч ненужных людей, а нам только ссут в уши.Выгодополучателями этого государства являются сами чиновники и олигархат, а мы рабы для них.