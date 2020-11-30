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ФОПи, які не сплатили 8 тисяч грн податків, не мають...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 01 гру, 2020 12:09
Пропонуємо до обговорення:
Має бути залізне правило: ти сплатив податки – держава тобі допомагає.
Дивися повний текст ФОПи, які не сплатили 8 тисяч грн податків, не мають права на \"коронавірусну\" допомогу - Третьякова
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R2
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Додано: Вів 01 гру, 2020 12:09
А не проще налоги снизить?
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asdasd
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Додано: Вів 01 гру, 2020 12:34
Не, не проще!!! Проще поднять еще цены на газ, свет ну и т. д. по цепочке.
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Галина441
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Додано: Вів 01 гру, 2020 13:15
asdasd написав:
А не проще налоги снизить?
Проще, конечно. Еще проще просто денег напечатать. К чему это приведет -- объяснять нужно?
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_hunter
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Додано: Вів 01 гру, 2020 14:44
И где же они там все взялись......что не лицо..... :(
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exo
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Додано: Вів 01 гру, 2020 16:15
Хто всравсь? Пенсионеры
ФОПы 1-й группы, оформленные на пенсионера, не платят ЕСВ, только ЕН - 250 грн/мес., за год 3000грн, не восемь, и что? Этот пенс, который в группе риска по короне, должен выживать на свою пенсию?
Не можете компенсацию платить - не закрывайте, пусть люди работают!
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fler
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Додано: Вів 01 гру, 2020 16:29
eduard_k написав: Astacus написав: eduard_k написав:
А нахера платить налоги, если государство может помочь только тем, что я недавно заплатил ему? Зачем вообще нужно такое государство? Я и сам могу помочь себе своими деньгами и никому ничего не платить, заплатить себе.
Когда так начинает думать большинство, оно начинает отдавать намного больше бандитам, радуясь что вообще выжило. Потому что у государства нет источника средств к существованию, кроме налогов. Но налоги это не только безопасность, это еще и возможность не видеть вокруг тотальную разруху и нищету. Жаль, у нашего государства эффективность очень низкая... Но с этим нужно бороться иными способами, чем неуплата налогов
...
Государство обворовыет нас, отбирая 45% со стоимости всех товаров (фискальный процент ВВП) и только обещает дать, только некоторым, совсем чуть чуть и при соблюдении определенных условий. Это ярмо на шее, а не государство. ...
И? -- партию уже создали? -- в ВР/на президента кандидаты есть? Или "активной гражданской позиции" только на нытье на форумах хватает?
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_hunter
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Додано: Вів 01 гру, 2020 16:37
Поржал.
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