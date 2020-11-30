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ФОПи, які не сплатили 8 тисяч
грн податків, не мають...

ФОПи, які не сплатили 8 тисяч грн податків, не мають...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 12:09

ФОПи, які не сплатили 8 тисяч грн податків, не мають...

Пропонуємо до обговорення:
Має бути залізне правило: ти сплатив податки – держава тобі допомагає.

Дивися повний текст ФОПи, які не сплатили 8 тисяч грн податків, не мають права на \"коронавірусну\" допомогу - Третьякова.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 12:09

А не проще налоги снизить?
asdasd
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 12:34

Не, не проще!!! Проще поднять еще цены на газ, свет ну и т. д. по цепочке.
Галина441
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 13:15

  asdasd написав:А не проще налоги снизить?

Проще, конечно. Еще проще просто денег напечатать. К чему это приведет -- объяснять нужно?
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 14:44

И где же они там все взялись......что не лицо..... :(
exo
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 16:15



Хто всравсь? Пенсионеры :evil:
ФОПы 1-й группы, оформленные на пенсионера, не платят ЕСВ, только ЕН - 250 грн/мес., за год 3000грн, не восемь, и что? Этот пенс, который в группе риска по короне, должен выживать на свою пенсию?
Не можете компенсацию платить - не закрывайте, пусть люди работают!
fler
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 16:29

  eduard_k написав:
  Astacus написав:
  eduard_k написав:А нахера платить налоги, если государство может помочь только тем, что я недавно заплатил ему? Зачем вообще нужно такое государство? Я и сам могу помочь себе своими деньгами и никому ничего не платить, заплатить себе.

Когда так начинает думать большинство, оно начинает отдавать намного больше бандитам, радуясь что вообще выжило. Потому что у государства нет источника средств к существованию, кроме налогов. Но налоги это не только безопасность, это еще и возможность не видеть вокруг тотальную разруху и нищету. Жаль, у нашего государства эффективность очень низкая... Но с этим нужно бороться иными способами, чем неуплата налогов

...
Государство обворовыет нас, отбирая 45% со стоимости всех товаров (фискальный процент ВВП) и только обещает дать, только некоторым, совсем чуть чуть и при соблюдении определенных условий. Это ярмо на шее, а не государство. ...

И? -- партию уже создали? -- в ВР/на президента кандидаты есть? Или "активной гражданской позиции" только на нытье на форумах хватает?
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 16:37

Re: ФОПи, які не сплатили 8 тисяч грн податків, не мають...

Поржал.
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 18:51

ааххаха, ну вот и количество ФОПов резко уменьшится с 2 млн до 2 тыс )))
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 10:56

  Ромасик написав:ааххаха, ну вот и количество ФОПов резко уменьшится с 2 млн до 2 тыс )))

Так тут народ в соседних темах вещал "вах-вах-вах: уклонение/схемы. В Европе ФОПов нет" -- значит перемога будет?
_hunter
 
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