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«Теплі кредити»
видаватимуть і в 2021 році

«Теплі кредити» видаватимуть і в 2021 році
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 13:03

«Теплі кредити» видаватимуть і в 2021 році

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив заступник Голови Держенергоефективності Юрій Шафаренко.

Дивися повний текст «Теплі кредити» видаватимуть і в 2021 році.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 13:03

Ставка 18-20% годовых + ограничение списка поставщиков, чем они отличаются от обыкновенных потребительских кредитов?
d_komarist
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