Українці можуть здійснювати касові операції в банках з наданням цифрового паспорта, який доступний в додатку "Дія".
Дивися повний текст З 1 грудня українці можуть ходити в банки без паперових паспортів та ID-карток.
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Додано: Вів 01 гру, 2020 13:31
З 1 грудня українці можуть ходити в банки без паперових...
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Дивися повний текст З 1 грудня українці можуть ходити в банки без паперових паспортів та ID-карток.
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