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З 1 грудня українці можуть
ходити в банки без паперових...

З 1 грудня українці можуть ходити в банки без паперових...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 13:31

З 1 грудня українці можуть ходити в банки без паперових...

Пропонуємо до обговорення:
Українці можуть здійснювати касові операції в банках з наданням цифрового паспорта, який доступний в додатку "Дія".

Дивися повний текст З 1 грудня українці можуть ходити в банки без паперових паспортів та ID-карток.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 13:31

Ага, только вот у граждан, которых старый паспорт в ДИЯ не светиться, а менять его из-за этой ерунды, никто паспорт не будут
belkin_max
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 14:47

І шо?
vitaliy_berdinskikh
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