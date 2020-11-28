З 1 грудня українці можуть ходити в банки без паперових...

Супермаркет "Коло" не приймає "Дію" :
"Керівництвом заборонено!!!"....
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 02 гру, 2020 02:22
Супермаркет "Коло" не приймає "Дію" :
"Керівництвом заборонено!!!"....
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