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З 1 грудня українці можуть
ходити в банки без паперових...

З 1 грудня українці можуть ходити в банки без паперових...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 02:22

Супермаркет "Коло" не приймає "Дію" :
"Керівництвом заборонено!!!"....
georgiy3336
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