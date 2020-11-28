З 1 грудня українці можуть ходити в банки без паперових...

Додано: Сер 02 гру, 2020 11:11

olic_cdma



ну так НП частная компания, над которой нет регулирующего органа, и который может обязать это сделать, и это дело добровольное, в отличии от банков неважно коммерческий или государственный.



Можете смело зайти на сайт и накатать жалобу в НБУ - посмотрите, как этот "частный" банк подпрыгнет и забегает виляя хвостиком