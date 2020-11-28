З 1 грудня українці можуть ходити в банки без паперових...

Супермаркет "Коло" не приймає "Дію" :
"Керівництвом заборонено!!!"....
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Додано: Сер 02 гру, 2020 02:22
Супермаркет "Коло" не приймає "Дію" :
"Керівництвом заборонено!!!"....
Додано: Сер 02 гру, 2020 11:11
olic_cdma
ну так НП частная компания, над которой нет регулирующего органа, и который может обязать это сделать, и это дело добровольное, в отличии от банков неважно коммерческий или государственный.
Можете смело зайти на сайт и накатать жалобу в НБУ - посмотрите, как этот "частный" банк подпрыгнет и забегает виляя хвостиком
На баррикады будет лезть сложнее, чем в кабинки для голосования
Додано: Сер 02 гру, 2020 11:37
Отвечаю на комент про интернет, если у вас его нет это не значит что его нет у никого, у меня 4дж, идеально работает, в метро под землёй тоже 4дж, так не гребите всех под одну гребёнку
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