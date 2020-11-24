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Завод Пінчука почав постачати
колеса для Deutsche Bahn

Завод Пінчука почав постачати колеса для Deutsche Bahn
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 14:52

Завод Пінчука почав постачати колеса для Deutsche Bahn

Пропонуємо до обговорення:
Українська промислова компанія "Інтерпайп" здійснила першу поставку пасажирських залізничних коліс для високошвидкісних поїздів національного німецького залізничного оператора - компанії Deutsche Bahn.

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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 14:52

Немцы не знают что они финансируют олигарха который нагло отжал заводы??? Уже забыли как эти варвары отрезали голову гонгадзе??
l4567
 
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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