|
|
Завод Пінчука почав постачати колеса для Deutsche Bahn
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 01 гру, 2020 14:52
Пропонуємо до обговорення:
Українська промислова компанія "Інтерпайп" здійснила першу поставку пасажирських залізничних коліс для високошвидкісних поїздів національного німецького залізничного оператора - компанії Deutsche Bahn.
Дивися повний текст Завод Пінчука почав постачати колеса для Deutsche Bahn
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 91468
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 135 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Вів 01 гру, 2020 14:52
Немцы не знают что они финансируют олигарха который нагло отжал заводы??? Уже забыли как эти варвары отрезали голову гонгадзе??
-
l4567
-
-
- Повідомлень: 203
- З нами з: 10.02.15
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 26 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 16 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор