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ВР ухвалила закон про
відтермінування використання...

ВР ухвалила закон про відтермінування використання...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 15:02

ВР ухвалила закон про відтермінування використання...

Пропонуємо до обговорення:
Застосування ПРРО відкладається до 1 січня 2022 року.

Дивися повний текст ВР ухвалила закон про відтермінування використання касових апаратів ФОП.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 15:02

То есть можно прийти под Верховну раду, помитинговать и выпросить все , что хочешь. Раньше евробляхеры помитинговали, и им стало можно не платить растаможку. Сегодня - типа "ФОПы", что им можно не платить налоги. Давайте завтра наёмные сотрудники придут и объявят подоходный налог давлением на трудящихся с требованием его отменить. Потом придут уголовники с требованием отменить Уголовный кодес, а то это же давление на их "бизнес". И так далее.
А зеленые все примут, лишь бы рейтинг не дай бог не упал.
andretar
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 15:24

  andretar написав:То есть можно прийти под Верховну раду, помитинговать и выпросить все , что хочешь. Раньше евробляхеры помитинговали, и им стало можно не платить растаможку. Сегодня - типа "ФОПы", что им можно не платить налоги. Давайте завтра наёмные сотрудники придут и объявят подоходный налог давлением на трудящихся с требованием его отменить. Потом придут уголовники с требованием отменить Уголовный кодес, а то это же давление на их "бизнес". И так далее.
А зеленые все примут, лишь бы рейтинг не дай бог не упал.


Аллохол пробовали пить?
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p_a_l
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