Застосування ПРРО відкладається до 1 січня 2022 року.
Дивися повний текст ВР ухвалила закон про відтермінування використання касових апаратів ФОП.
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Додано: Вів 01 гру, 2020 15:02
ВР ухвалила закон про відтермінування використання...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст ВР ухвалила закон про відтермінування використання касових апаратів ФОП.
Додано: Вів 01 гру, 2020 15:02
То есть можно прийти под Верховну раду, помитинговать и выпросить все , что хочешь. Раньше евробляхеры помитинговали, и им стало можно не платить растаможку. Сегодня - типа "ФОПы", что им можно не платить налоги. Давайте завтра наёмные сотрудники придут и объявят подоходный налог давлением на трудящихся с требованием его отменить. Потом придут уголовники с требованием отменить Уголовный кодес, а то это же давление на их "бизнес". И так далее.
А зеленые все примут, лишь бы рейтинг не дай бог не упал.
Додано: Вів 01 гру, 2020 15:24
Аллохол пробовали пить?
Зе-Чмо
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