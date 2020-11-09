Застосування ПРРО відкладається до 1 січня 2022 року.
Дивися повний текст ВР ухвалила закон про відтермінування використання касових апаратів ФОП.
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Додано: Вів 01 гру, 2020 15:02
ВР ухвалила закон про відтермінування використання...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст ВР ухвалила закон про відтермінування використання касових апаратів ФОП.
Додано: Вів 01 гру, 2020 15:02
То есть можно прийти под Верховну раду, помитинговать и выпросить все , что хочешь. Раньше евробляхеры помитинговали, и им стало можно не платить растаможку. Сегодня - типа "ФОПы", что им можно не платить налоги. Давайте завтра наёмные сотрудники придут и объявят подоходный налог давлением на трудящихся с требованием его отменить. Потом придут уголовники с требованием отменить Уголовный кодес, а то это же давление на их "бизнес". И так далее.
А зеленые все примут, лишь бы рейтинг не дай бог не упал.
Додано: Вів 01 гру, 2020 15:24
Аллохол пробовали пить?
Зе-Чмо
Додано: Вів 01 гру, 2020 16:42
Сети ти Алло и Цитрус и подобные, проплатили этот цирк, под соусом защиты торгаша на рынке.
Но сам закон затронул бы только ФОПов которые торгует электроникой, ювелиркой и т.д. Цирк как обычно, ну и президент ....н
Додано: Вів 01 гру, 2020 17:06
p_a_l аву не думали поменять? все правильно человек написал. государство проиграло снова. основной контрабас остается
Додано: Вів 01 гру, 2020 17:14
Re: ВР ухвалила закон про відтермінування використання...
Знов на ті самі граблі, знов копаємо собі могилу. Вони будуть виходити кожен рік, це ж ясно. Треба було просто відмінити штрафи на рік і все, а впровадження РРО залишити.
Додано: Вів 01 гру, 2020 18:58
ну кагбе, демократия - власть народа
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Додано: Вів 01 гру, 2020 18:59
Окрема подяка за поняття “дистанційні послуги” бо це абсурд виписувати чеки клієнту дистанційно, адже сервіси і так видають чеки при оплаті в терміналах, а банки зберігають усі транзакції при проведенні розрахунків з карти, у свою чергу ФОПи в будь якому разі проводять оплачені дистанційно суми через розрахунковий рахунок, що унеможливлює несплату ними податків.
Додано: Вів 01 гру, 2020 19:22
відтермінувати до 1 січня 2022 року обов’язкове застосування РРО (ПРРО) для фізичних осіб – підприємців, які є платниками єдиного податку другої-четвертої груп та обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує граничного обсягу доходу, встановленого для першої групи платників єдиного податку-1 млн.грн
То есть у кого оборот больше 1 млн.
грн.,тот в любом случае должен установить кассовый аппарат.
Додано: Вів 01 гру, 2020 19:28
ruslan42212 А Гетманцева не думали поменять? Это годарство имеет нас уже 30 лет, взымая конские налоги и взамен не давая ничего.
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