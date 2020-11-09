ВР ухвалила закон про відтермінування використання...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 01 гру, 2020 20:25
eduard_k во-первых, я ему не начальник, а во-вторых, убрав из жабьего хора мелкую лягушку мало что изменится. Думать что на что менять надо было 73% в апреле прошлого года, а теперь вот нате...
Додано: Вів 01 гру, 2020 22:21
Додано: Вів 01 гру, 2020 23:13
Это власть лоббистов, которые этот цирк проплачивают, а не народа. Вот так вот у нас и принимают законы в угоду лоббистов интересов кучки проходимцев, самозванцев и т.п.
Реальным ФОПам некогда ходить на митинги, работать нужно, чтобы действительно прибыль не потерять.
Додано: Сер 02 гру, 2020 11:17
Законы Гетманцева полный бред, которого нету в ни в Европе, ни в Азии.
Человек лобирует Цитрусы и интересы салонов Алло, Эпицентра ....
Уже от его деятельности государство не досчиталось нескольких миллиардов гривен в бюджете.
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