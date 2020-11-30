У листопаді середня вартість виставлених на продаж квартир в Києві відзначена на рівні 1 487 дол. США/кв. м.
Дивися повний текст Ціни на житло на вторинці Києва (інфографіка).
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Додано: Вів 01 гру, 2020 15:30
Ціни на житло на вторинці Києва (інфографіка)
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Дивися повний текст Ціни на житло на вторинці Києва (інфографіка).
Додано: Вів 01 гру, 2020 15:30
даже в пандемию смертельного коронавируса в Украине можно жить только в Киеве, а поэтому цена на квартиры растет, хотя в сложившейся ситуации должен быть отток из мегаполиса в частный сектор и города спутники.
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