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Ціни на житло на вторинці
Києва (інфографіка)

Ціни на житло на вторинці Києва (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 15:30

Ціни на житло на вторинці Києва (інфографіка)

Пропонуємо до обговорення:
У листопаді середня вартість виставлених на продаж квартир в Києві відзначена на рівні 1 487 дол. США/кв. м.

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R2
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 15:30

даже в пандемию смертельного коронавируса в Украине можно жить только в Киеве, а поэтому цена на квартиры растет, хотя в сложившейся ситуации должен быть отток из мегаполиса в частный сектор и города спутники.
censerus
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