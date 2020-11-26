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МВС попередило про новий
вид шахрайства в Telegram

МВС попередило про новий вид шахрайства в Telegram
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 15:39

МВС попередило про новий вид шахрайства в Telegram

Пропонуємо до обговорення:
У Міністерстві внутрішніх справ України попередили про новий вид шахрайства: в Telegram ваші друзі отримують повідомлення ніби з вашого акаунту.

Дивися повний текст МВС попередило про новий вид шахрайства в Telegram.
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