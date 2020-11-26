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МВС попередило про новий вид шахрайства в Telegram
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 01 гру, 2020 15:39
Пропонуємо до обговорення:
У Міністерстві внутрішніх справ України попередили про новий вид шахрайства: в Telegram ваші друзі отримують повідомлення ніби з вашого акаунту.
Дивися повний текст МВС попередило про новий вид шахрайства в Telegram
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Додано: Вів 01 гру, 2020 15:40
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