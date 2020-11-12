Документ пропонує розширити повноваження ради регулятора.
Дивися повний текст Альтернатива \"банківському\" законопроєкту: в Раді запропонували звільняти голову НБУ за корупцію.
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Додано: Вів 01 гру, 2020 16:40
Альтернатива "банківському" законопроєкту: в Раді...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Альтернатива \"банківському\" законопроєкту: в Раді запропонували звільняти голову НБУ за корупцію.
Додано: Вів 01 гру, 2020 16:40
Дубінський - собачка бєні. тобто цей "законопроект" висер бєні. хоче мати більше впливу на НБУ. сильно вже він ображений за націоналізацію Привату.
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