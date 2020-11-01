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У Мінінфраструктури анонсували
низку змін для водіїв на...

У Мінінфраструктури анонсували низку змін для водіїв на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 19:34

У Мінінфраструктури анонсували низку змін для водіїв на...

Пропонуємо до обговорення:
У Міністерстві інфраструктури України готуються ввести певні зміни для водіїв у 2021 році.

Дивися повний текст У Мінінфраструктури анонсували низку змін для водіїв на 2021 рік.
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 19:34

Бред коррупционера.Как может до сих пор работать чиновник погрязший в коррупции и опозоривший государство.
sena_2008atp
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