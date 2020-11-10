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Міжбанк: до кінця дня курс просів завдяки спекулянтам
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 01 гру, 2020 19:37
Пропонуємо до обговорення:
1 грудня на валютному ринку пройшло в два етапи. На самому початку сесії відчувався ефект першого робочого дня місяця. Клієнти і банки вважалися, підводили підсумки листопада і лише до 11 години стали виходити на торги з основними обсягами своїх заявок з купівлі / продажу валюти.
Дивися повний текст Міжбанк: до кінця дня курс просів завдяки спекулянтам
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Додано: Вів 01 гру, 2020 19:37
Раньше это подавали,как заслугу регулятора.
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