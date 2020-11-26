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З 1 грудня тариф на передачу
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З 1 грудня тариф на передачу електроенергії для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 19:43

З 1 грудня тариф на передачу електроенергії для...

Пропонуємо до обговорення:
З 1 грудня, відповідно до рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), підвищився тариф на передачу електроенергії Укренерго.

Дивися повний текст З 1 грудня тариф на передачу електроенергії для Укренерго збільшився на третину.
R2
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