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Де у столиці з’являться
додаткові смуги громадського...

Де у столиці з’являться додаткові смуги громадського...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 20:12

Де у столиці з’являться додаткові смуги громадського...

Пропонуємо до обговорення:
У Києві планують облаштувати смуги громадського транспорту на мосту Патона та ще на семи вулицях.

Дивися повний текст Де у столиці з’являться додаткові смуги громадського транспорту.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 20:12

Идиоты... Особенно "актуальна" эта дичь во время эпидемии
panzershreck1921
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