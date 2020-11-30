Новий центральний орган виконавчої влади перевірятиме обґрунтованість тарифів на послуги ЖКГ
Дивися повний текст В Україні запропонували відродити комунальну інспекцію.
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Додано: Вів 01 гру, 2020 20:51
В Україні запропонували відродити комунальну інспекцію
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні запропонували відродити комунальну інспекцію.
Додано: Вів 01 гру, 2020 20:51
откуда в жэков деньги? Нужно будеть снова тарифы повысить на оплату штрафов))
Додано: Вів 01 гру, 2020 21:21
Re: В Україні запропонували відродити комунальну інспекцію
Может еще по инспектору от каждой службы к каждому жильцу прикрепить и поселить в его квартире?
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