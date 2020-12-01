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В Україні запропонували
відродити комунальну інспекцію

В Україні запропонували відродити комунальну інспекцію
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 20:51

В Україні запропонували відродити комунальну інспекцію

Пропонуємо до обговорення:
Новий центральний орган виконавчої влади перевірятиме обґрунтованість тарифів на послуги ЖКГ

Дивися повний текст В Україні запропонували відродити комунальну інспекцію.
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 20:51

откуда в жэков деньги? Нужно будеть снова тарифы повысить на оплату штрафов))
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 21:21

Re: В Україні запропонували відродити комунальну інспекцію

Может еще по инспектору от каждой службы к каждому жильцу прикрепить и поселить в его квартире?
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 08:21

Re: В Україні запропонували відродити комунальну інспекцію

Більше чиновників! Більше хабарників! Більше дармоїдів які нічого не виробляють і не надають ніяких послуг!

Відкриють чергову кормушку, де бездарі будуть ходити і трясти ОСББ на хабарі.
Для покращення послуг - потрібно спрощувати умови для конкуренції.

Через два роки, на прохання громадян її закриють. От і імітаціїя роботи!
Не читаю ботів, провокаторів і дурнів. "Профіль" і під аватаркою - "Додати в недруги". Ву а ля.
mju
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 09:34

А каким хером занимается по правам споживачив?
olic_cdma
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