В Україні запропонували відродити комунальну інспекцію

Додано: Сер 02 гру, 2020 08:21

Більше чиновників! Більше хабарників! Більше дармоїдів які нічого не виробляють і не надають ніяких послуг!



Відкриють чергову кормушку, де бездарі будуть ходити і трясти ОСББ на хабарі.

Для покращення послуг - потрібно спрощувати умови для конкуренції.



Через два роки, на прохання громадян її закриють. От і імітаціїя роботи!

Не читаю ботів, провокаторів і дурнів. "Профіль" і під аватаркою - "Додати в недруги". Ву а ля.