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Мобільний додаток МВС «Штрафи
ПДР» відтепер доступний і...

Мобільний додаток МВС «Штрафи ПДР» відтепер доступний і...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 21:44

Мобільний додаток МВС «Штрафи ПДР» відтепер доступний і...

Пропонуємо до обговорення:
МВС створило для водіїв ще одну можливість відстежувати постанови та зміни в штрафах за ПДР.

Дивися повний текст Мобільний додаток МВС «Штрафи ПДР» відтепер доступний і для IOS.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 21:44

На андроїді вже більше як півроку є, не розумію в чому тут була складність випуску під яблука
nighthawk5
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