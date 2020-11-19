МВС створило для водіїв ще одну можливість відстежувати постанови та зміни в штрафах за ПДР.
Дивися повний текст Мобільний додаток МВС «Штрафи ПДР» відтепер доступний і для IOS.
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Додано: Вів 01 гру, 2020 21:44
Мобільний додаток МВС «Штрафи ПДР» відтепер доступний і...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Мобільний додаток МВС «Штрафи ПДР» відтепер доступний і для IOS.
Додано: Вів 01 гру, 2020 21:44
На андроїді вже більше як півроку є, не розумію в чому тут була складність випуску під яблука
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