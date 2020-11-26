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"Нафтогаз" встановив ціну газу для побутових клієнтів на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 02 гру, 2020 05:01
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляється на сайті компанії.
Дивися повний текст \"Нафтогаз\" встановив ціну газу для побутових клієнтів на грудень
.
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