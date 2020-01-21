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"Нафтогаз" встановив ціну газу
для побутових клієнтів на...

"Нафтогаз" встановив ціну газу для побутових клієнтів на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 05:01

"Нафтогаз" встановив ціну газу для побутових клієнтів на...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляється на сайті компанії.

Дивися повний текст \"Нафтогаз\" встановив ціну газу для побутових клієнтів на грудень.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 05:02

Цена 8.83гр.и не надо обманывать перейти к другому поставщику не возможно,покрайней мере не в каждом регионе.
eduard_baturo1969
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