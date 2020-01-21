Про це повідомляється на сайті компанії.
Дивися повний текст \"Нафтогаз\" встановив ціну газу для побутових клієнтів на грудень.
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Додано: Сер 02 гру, 2020 05:01
"Нафтогаз" встановив ціну газу для побутових клієнтів на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст \"Нафтогаз\" встановив ціну газу для побутових клієнтів на грудень.
Додано: Сер 02 гру, 2020 05:02
Цена 8.83гр.и не надо обманывать перейти к другому поставщику не возможно,покрайней мере не в каждом регионе.
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