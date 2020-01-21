Про це повідомляється на сайті компанії.
Дивися повний текст \"Нафтогаз\" встановив ціну газу для побутових клієнтів на грудень.
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Додано: Сер 02 гру, 2020 05:01
"Нафтогаз" встановив ціну газу для побутових клієнтів на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст \"Нафтогаз\" встановив ціну газу для побутових клієнтів на грудень.
Додано: Сер 02 гру, 2020 05:02
Цена 8.83гр.и не надо обманывать перейти к другому поставщику не возможно,покрайней мере не в каждом регионе.
Додано: Сер 02 гру, 2020 09:49
eduard_baturo1969 нормально все можна перейти, через застосунок приват24 - послуги-мої постачальники-клацаєте на вашу адресу - вибираєте послуги газопостачання - і клацаєте на Нафтогаз України-формується сертифікат-підтверджуєте бажання перейти. Пару днів і ви в Нафтогазі. А ще буде дзвінок скоріш за все від вашого старого постачальника, підтверджуете, що так - дійсно переходите на іншого. Причина-зависокі тарифи.
Додано: Сер 02 гру, 2020 09:54
Re:
Никто не обманывает.. еще во времена Кулявлоба и Барыги был подписан договор с МВФ про - рыночные и экспортно паритетные цены на газ. По простом газ купленный где-то -там то там должен быть по цене как и газ Украинской добычи. Если свой газ имеет стоимость около 3,5+ грн /куб, а импортный дороже то на свой газ мы обязаны "благодаря" "евроинтеграционным" договорам офшорника платить не меньше...И олигархам хорошо и МВФ довольно ...ну а население.. а кому оно нужно.
Додано: Сер 02 гру, 2020 10:38
Додано: Сер 02 гру, 2020 13:19
По какой причине невозможно? Вы подали пакет документов в Нафтогаз и Вам отказали?
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
Додано: Сер 02 гру, 2020 14:54
Га в ноябре 8.899 а в декабре 8.849 но никак ни 6.33. Врете г. Николаев
Додано: Сер 02 гру, 2020 15:09
Переходите к Нафтогазу и плАтите по 6,33 вне зависимости Николаев или нет. Ну и за доставку сверху местному горгазу.
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
Додано: Сер 02 гру, 2020 15:13
Этим ботам-однодневкам нет никакого смысла что-то пытаться объяснять: у них одна задача -- набросил-убежал. Все.
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