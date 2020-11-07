ЄС заявив про критичний фінансовий стан "Укрзалізниці" і наголосив на тому, що в Україні досі не ухвалено низку ключових законопроєктів у сфері транспорту.
Дивися повний текст В ЄС заявили про критичний фінансовий стан \"Укрзалізниці\".
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Додано: Сер 02 гру, 2020 09:40
В ЄС заявили про критичний фінансовий стан "Укрзалізниці"
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В ЄС заявили про критичний фінансовий стан \"Укрзалізниці\".
Додано: Сер 02 гру, 2020 09:41
А как же "наблюдатели советчики" ,получающие зп сотни тысяч гривен.ЗА ЧТО???
Додано: Сер 02 гру, 2020 09:48
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