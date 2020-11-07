RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В ЄС заявили про критичний
фінансовий стан "Укрзалізниці"

В ЄС заявили про критичний фінансовий стан "Укрзалізниці"
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 09:40

В ЄС заявили про критичний фінансовий стан "Укрзалізниці"

Пропонуємо до обговорення:
ЄС заявив про критичний фінансовий стан "Укрзалізниці" і наголосив на тому, що в Україні досі не ухвалено низку ключових законопроєктів у сфері транспорту.

Дивися повний текст В ЄС заявили про критичний фінансовий стан \"Укрзалізниці\".
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 91487
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 09:41

А как же "наблюдатели советчики" ,получающие зп сотни тысяч гривен.ЗА ЧТО???
sena_2008atp
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2177
З нами з: 31.05.15
Подякував: 4 раз.
Подякували: 553 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 09:48

  sena_2008atp написав:А как же "наблюдатели советчики" ,получающие зп сотни тысяч гривен.ЗА ЧТО???

дык наблюдателем платят не за "наблюдение", а за лояльность. Тем временем железка умирает, как и многое другое
sequence
 
Повідомлень: 4211
З нами з: 29.12.15
Подякував: 854 раз.
Подякували: 1074 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 11:53

в оккупации вряд-ли что-то может процветать
censerus
Аватар користувача
 
Повідомлень: 40
З нами з: 02.03.20
Подякував: 6 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 14:13

censerus

О какой оккупации идет речь?
Галина441
 
Повідомлень: 222
З нами з: 02.10.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 17 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 14:23

Администрацию президента и парламент окупировали де***. железка терпит...
grig90vic
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41
З нами з: 01.06.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 9 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В ОП заявили, що падіння економіки за 2020 рік не має...
R2 » Пон 30 лис, 2020 11:37
3 320
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 гру, 2020 00:35
NetSerpent
У МВС заявили, чи підуть ще на поступки власникам... 1, 2
R2 » Вів 10 лис, 2020 17:58
16 1226
Переглянути останнє повідомлення
Сер 11 лис, 2020 18:04
unicdima
Апеляційний суд визнав $68 млн боргів «Укрзалізниці»...
R2 » П'ят 25 вер, 2020 14:01
3 293
Переглянути останнє повідомлення
Суб 07 лис, 2020 21:43
LutsMan

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (91182)
02.12.2020 14:58
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.