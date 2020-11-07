|
|
|
В ЄС заявили про критичний фінансовий стан "Укрзалізниці"
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 02 гру, 2020 09:40
Пропонуємо до обговорення:
ЄС заявив про критичний фінансовий стан "Укрзалізниці" і наголосив на тому, що в Україні досі не ухвалено низку ключових законопроєктів у сфері транспорту.
Дивися повний текст В ЄС заявили про критичний фінансовий стан \"Укрзалізниці\"
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 91487
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 135 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Сер 02 гру, 2020 09:41
А как же "наблюдатели советчики" ,получающие зп сотни тысяч гривен.ЗА ЧТО???
-
sena_2008atp
-
-
- Повідомлень: 2177
- З нами з: 31.05.15
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 553 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 02 гру, 2020 09:48
sena_2008atp написав:
А как же "наблюдатели советчики" ,получающие зп сотни тысяч гривен.ЗА ЧТО???
дык наблюдателем платят не за "наблюдение", а за лояльность. Тем временем железка умирает, как и многое другое
-
sequence
-
-
- Повідомлень: 4211
- З нами з: 29.12.15
- Подякував: 854 раз.
- Подякували: 1074 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 02 гру, 2020 11:53
в оккупации вряд-ли что-то может процветать
-
censerus
-
-
- Повідомлень: 40
- З нами з: 02.03.20
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 8 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 02 гру, 2020 14:13
censerus
О какой оккупации идет речь?
-
Галина441
-
-
- Повідомлень: 222
- З нами з: 02.10.19
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 17 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 02 гру, 2020 14:23
Администрацию президента и парламент окупировали де***. железка терпит...
-
grig90vic
-
-
- Повідомлень: 41
- З нами з: 01.06.19
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 9 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|