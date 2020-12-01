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Іпотечні ставки в Україні
мають знизитися до 8% -...

Іпотечні ставки в Україні мають знизитися до 8% -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 09:56

Іпотечні ставки в Україні мають знизитися до 8% -...

Пропонуємо до обговорення:
Будівельна галузь України потребує прозорих «правил гри», які повинні бути зрозумілими для всіх учасників - для покупців, будівельників і податкової. Права кредиторів при цьому мають бути захищені, а іпотечні ставки - знижені до 8%.

Дивися повний текст Іпотечні ставки в Україні мають знизитися до 8% - Парцхаладзе.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 09:56

на фоне того что государство пытается занимать под 10% ипотека под 8% просто фантазия
ruslan42212
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