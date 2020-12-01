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Іпотечні ставки в Україні мають знизитися до 8% -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 02 гру, 2020 09:56
Пропонуємо до обговорення:
Будівельна галузь України потребує прозорих «правил гри», які повинні бути зрозумілими для всіх учасників - для покупців, будівельників і податкової. Права кредиторів при цьому мають бути захищені, а іпотечні ставки - знижені до 8%.
Дивися повний текст Іпотечні ставки в Україні мають знизитися до 8% - Парцхаладзе
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R2
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Додано: Сер 02 гру, 2020 09:56
на фоне того что государство пытается занимать под 10% ипотека под 8% просто фантазия
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ruslan42212
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Додано: Сер 02 гру, 2020 10:23
R2 написав:
Іпотечні ставки в Україні мають знизитися до 8% - Парцхаладзе.
Прям вспоминается анекдот про советского прапорщика и автобус: "ставкам снизиться, раз-два".
Mind the gap.
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vitaliy_berdinskikh
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