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Іпотечні ставки в Україні
мають знизитися до 8% -...

Іпотечні ставки в Україні мають знизитися до 8% -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 09:56

Іпотечні ставки в Україні мають знизитися до 8% -...

Пропонуємо до обговорення:
Будівельна галузь України потребує прозорих «правил гри», які повинні бути зрозумілими для всіх учасників - для покупців, будівельників і податкової. Права кредиторів при цьому мають бути захищені, а іпотечні ставки - знижені до 8%.

Дивися повний текст Іпотечні ставки в Україні мають знизитися до 8% - Парцхаладзе.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 09:56

на фоне того что государство пытается занимать под 10% ипотека под 8% просто фантазия
ruslan42212
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 10:23

Re: Іпотечні ставки в Україні мають знизитися до 8% -...

  R2 написав:Іпотечні ставки в Україні мають знизитися до 8% - Парцхаладзе.

Прям вспоминается анекдот про советского прапорщика и автобус: "ставкам снизиться, раз-два".
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Повідомлення Додано: Суб 05 гру, 2020 18:58

Никто и не сомневается! Если Лев Парцхаладзе разместит все свои деньги в наших банках под 6% и на 3 года , то уже завтра начнётся массовое ипотечное кредитование под 8%. Ждёмс)))
sveneld83
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Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 01:41

Шо опять хатынки перестали покупать ? :)
andrein
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