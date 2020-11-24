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Єрмак - про касові апарати: Важливо, щоб великий бізнес...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 02 гру, 2020 09:59
Пропонуємо до обговорення:
Голова Офісу президента Андрій Єрмак позитивно оцінив прийняття Радою законопроєкту про відтермінування обов'язкового використання касових апаратів для ФОПІв 2-4 груп.
Дивися повний текст Єрмак - про касові апарати: Важливо, щоб великий бізнес не ховався за ФОПами
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Додано: Сер 02 гру, 2020 09:59
Председатель Офиса президента Андрей Ермак положительно оценил принятие Радой законопроекта об отсрочке обязательного использования кассовых аппаратов для ФЛП 2-4 групп. По его словам, важно, чтобы крупный бизнес не прятался за ФЛПами. - -похоже пора в психиатру товарищу полковнику, ой Ермаку. налицо когнитивный диссонанс
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Додано: Сер 02 гру, 2020 14:20
А кто финансировал митинги, наверно честный малый бизнес.Почему дураки любят болтать?
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grig90vic
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