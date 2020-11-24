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Єрмак - про касові апарати:
Важливо, щоб великий бізнес...

Єрмак - про касові апарати: Важливо, щоб великий бізнес...
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 09:59

Єрмак - про касові апарати: Важливо, щоб великий бізнес...

Пропонуємо до обговорення:
Голова Офісу президента Андрій Єрмак позитивно оцінив прийняття Радою законопроєкту про відтермінування обов'язкового використання касових апаратів для ФОПІв 2-4 груп.

Дивися повний текст Єрмак - про касові апарати: Важливо, щоб великий бізнес не ховався за ФОПами.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 09:59

Председатель Офиса президента Андрей Ермак положительно оценил принятие Радой законопроекта об отсрочке обязательного использования кассовых аппаратов для ФЛП 2-4 групп. По его словам, важно, чтобы крупный бизнес не прятался за ФЛПами. - -похоже пора в психиатру товарищу полковнику, ой Ермаку. налицо когнитивный диссонанс
ruslan42212
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 14:20

А кто финансировал митинги, наверно честный малый бизнес.Почему дураки любят болтать?
grig90vic
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 19:44

Придите к крупному бизнесу в гости и проверьте чем они там занимаются.
Их на пальцах одной ноги можно пересчитать
p_a_l
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 19:45

  grig90vic написав:А кто финансировал митинги, наверно честный малый бизнес.Почему дураки любят болтать?

Лично меня мой товарищ предлагал на митинг идти. Денег не предлагали
Зе-Чмо
p_a_l
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 19:51

Re: Єрмак - про касові апарати: Важливо, щоб великий бізнес.

товариш полковник фсб, ой, тьфу, голова Офісу Єрмачок(де працевлаштований Зе), вже спец по касовим апаратам ?
Ну, прям , людина-оркестр!
maxprofit
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 08:35

Все прячутся за ФЛПами- абсолютно все! От крупных комбинатов и гипермаркетов до офисов IT и сцаных парикмахерских. И ничего за это им не делают, и сделать не смогут. А если бы хоть что-то могли, то давным-давно такого кидалова нигде бы не было. Но это не под силу импотентам, там кормушка важнее : ))
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