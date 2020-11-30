Останній тиждень осені принесла автомобілістам дві новини: погану і добру.
Дивися повний текст Ціни на паливо \"підскочили\", чого чекати з початком зими.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 02 гру, 2020 10:11
Ціни на паливо "підскочили", чого чекати з початком зими
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Ціни на паливо \"підскочили\", чого чекати з початком зими.
Додано: Сер 02 гру, 2020 10:11
То ли Сергей Куюн, Геннадий Рябцев и аналитик рынка сжиженного газа Артем Куюн не смогли внятно выразиться про "Какие тенденции ожидать на наступившей неделе", то ли писатель забыл про что хотел написать.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|