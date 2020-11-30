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Ціни на паливо "підскочили",
чого чекати з початком зими

Ціни на паливо "підскочили", чого чекати з початком зими
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 10:11

Ціни на паливо "підскочили", чого чекати з початком зими

Пропонуємо до обговорення:
Останній тиждень осені принесла автомобілістам дві новини: погану і добру.

Дивися повний текст Ціни на паливо \"підскочили\", чого чекати з початком зими.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 10:11

То ли Сергей Куюн, Геннадий Рябцев и аналитик рынка сжиженного газа Артем Куюн не смогли внятно выразиться про "Какие тенденции ожидать на наступившей неделе", то ли писатель забыл про что хотел написать.
Славик
 
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