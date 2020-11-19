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У "Слузі народу" назвали найефективніший спосіб...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 02 гру, 2020 13:03
Пропонуємо до обговорення:
Робоча група з урегулювання конституційної кризи, яку створили після скандального рішення КСУ щодо скасування кримінальної відповідальності за недостовірне декларування, дійшла згоди, що ця норма виявилася неефективною і більш дієвим покаранням за брехню в деклараціях для посадовців будуть громадські роботи.
Дивися повний текст У \"Слузі народу\" назвали найефективніший спосіб покарання для чиновників за брехню в деклараціях
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Додано: Сер 02 гру, 2020 13:03
Украл 50 миллионов с бюджета - наказание 10 дней уборки листьев на улице. Очень "болісне" наказание. Это даже не клоуны.
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