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У "Слузі народу" назвали
найефективніший спосіб...

У "Слузі народу" назвали найефективніший спосіб...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 13:03

У "Слузі народу" назвали найефективніший спосіб...

Пропонуємо до обговорення:
Робоча група з урегулювання конституційної кризи, яку створили після скандального рішення КСУ щодо скасування кримінальної відповідальності за недостовірне декларування, дійшла згоди, що ця норма виявилася неефективною і більш дієвим покаранням за брехню в деклараціях для посадовців будуть громадські роботи.

Дивися повний текст У \"Слузі народу\" назвали найефективніший спосіб покарання для чиновників за брехню в деклараціях.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 13:03

Украл 50 миллионов с бюджета - наказание 10 дней уборки листьев на улице. Очень "болісне" наказание. Это даже не клоуны.
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 13:38

"А на ликеро-водочный можно?"
Ragnar
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 13:56

Да, это не клоуны! Это хитрожопые!
sunleo71
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 14:18

Конфискация имущества в 10-кратном размере от сокрытого от декларирования. Для бизнеса налоговая не стесняется применять такую практику - а для чинуш у нас демократия.
d_s_n
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 14:39

Самый действенный способ - изъятие "забытого"
b99500360
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 14:58

По ее словам, приговор по статье 366-1, которую признал неконституционным Конституционный суд, был вынесен только один раз. Поэтому, нардеп высказалась, что статья фактически не работает.


Ровно в 17 раз уменьшила. С соседней ветки:
В НАПК объяснили, что по результатам рассмотрения дел суды назначали следующие наказания:
...
17 случаев – лишение свободы на срок от года до года и шести месяцев с лишением права занимать должности, связанные с выполнением функций государства и местного самоуправления сроком на 1-2 года.
...

https://news.finance.ua/ru/news/-/48313 ... en-ot-napk
yanyura
 
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